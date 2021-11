Weihnachtliche Klänge für den guten Zweck: Lions Club veröffentlicht CD

Besinnliche Musik für die Vorweihnachtszeit, aber bitte ohne belangloses Gedudel – und dabei noch positive Impulse für die Corona-gebeutelte Chorlandschaft in der Region geben: So könnte man die Zielsetzung beschreiben, die der Lions Club Rhein-Wied mit seiner „Weihnacht in Rhein-Wied“-CD verfolgt hat. 15 Chöre, Musikensembles und Orchester aus dem Kreis Neuwied und der direkten Nachbarschaft haben Stücke und Lieder zu der Zusammenstellung beigetragen, die nun offiziell zu haben ist und deren Erlöse dabei helfen sollen, die Musikjugend im Kreis sowie in der flutbetroffenen Ahrregion zu unterstützen.