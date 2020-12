Neuwied

Einmal im Jahr sind unsere Kirchen rappelvoll – zu Weihnachten. Doch das darf in diesem Jahr nicht sein. Der Corona-Ausbreitung wäre Tür und Tor geöffnet. Und so denken die Geistlichen in Neuwied schon länger darüber nach, was sie statt des klassischen Programms machen sollen. Für die Innenstadt haben sie mittlerweile eine Antwort gefunden: eine ökumenische.