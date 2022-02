Weiberfastnacht in Linz und Unkel: Möhnen feiern im kleinen Kreis

„Diesmal haben wir uns später als sonst getroffen, und wir bleiben gemütlich sitzen. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Die Sitzung fällt wegen Corona aus, und wir ziehen auch nicht durch die Stadt, um Geld zu sammeln. Aber ein bisschen Weiberfastnacht wollen wir feiern“, sagte Obermöhn Martina Kremer, die wie ihre Möhnenkolleginnen im Ornat erschienen ist. Ihre Sammelbüchsen haben die Möhnen bis Aschermittwoch in den Linzer Geschäften aufgestellt. Gesammelt wird für den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Bonn. In Unkel waren die Unkelsteinchen schon am frühen Morgen als Weckmöhnen unterwegs. „Man soll doch auch in der Pandemie wenigsten ein bisschen merken, dass Weiberfastnacht ist“, sagt Obermöhn Käthemarie Hommerich. san