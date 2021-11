Das wird die zahlreichen Freunde der großen Naturwurzelholzkrippe in Waldbreitbach freuen: Wenn am 27. November das Weihnachtsdorf Waldbreitbach öffnet, wird die beliebte Naturwurzelkrippe doch noch zu sehen sein – und zwar an einem neuen Standort. Das teilt Florian Fark vom Touristikverband Wiedtal mit.