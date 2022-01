Wegen Corona: Ehrengarde Neuwied sagt Sitzungen ab

Für den Neuwieder Karneval gibt es die nächsten Absagen. Wie die Ehrengarde Neuwied am Mittwoch im sozialen Netzwerk Facebook mitteilte, wird es in diesem Jahr weder eine Mädchen- noch eine Herrensitzung geben.

Ursprünglich sollten die Veranstaltungen am 21. Januar beziehungsweise am 13. Februar im Heimathaus über die Bühne gehen. Das ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage nun nicht möglich, teilt die Ehrengarde in ihrem Posting bei Facebook mit. Wer bereits Eintrittskarten für die Sitzungen hat, kann sie an derjenigen Vorverkaufsstelle zurückgeben, wo sie erworben wurde, heißt es in dem Posting weiter.

Mitte Dezember hatte die Ehrengarde Neuwied bereits ihre traditionelle Gardesitzung abgesagt, die ursprünglich am 15. Januar stattfinden sollte. In einer Mitteilung kündigte die Ehrengarde an, trotz allem „zu den heißen Tagen ein bisschen Karnevalsfreude in eure Wohnzimmer“ zu bringen. hrö