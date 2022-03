Eine geplatzte Wasserhauptleitung an der Ecke Raiffeisenring/„Am Ohligspfad“ hat am Donnerstag zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung in den angrenzenden Wohnhäusern geführt. Betroffen war ein Bereich, der von der Bruchstelle aus etwa 200 Meter in Richtung der Straße „Rosengarten“ reichte.