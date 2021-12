Der Neubau von zwei Doppelhaushälften „Am Graben“ 13 und 13a, sowie der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Unkel „Am Graben“ 13b standen auf der Tagesordnung der jüngsten Unkeler Stadtratssitzung. Dahinter versteckt sich die Bebauung des Grundstücks des Hauses in der Frankfurter Straße 42, des sogenannten Mies-Hauses, dessen etwa 1000 Quadratmeter großes Grundstück sich bis zur rückseitigen Straße „Am Graben“ zieht. Die Sitzung mündete in einem Abstimmungschaos.