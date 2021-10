Dem einen oder anderen mag es auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Fahrt in den Urlaub in den vergangenen Monaten aufgefallen sein: Entlang der A 3 im Kreisgebiet ragen Masten in die Luft, wie beispielsweise in Windhagen. Was hat es mit diesen Masten, und speziell dem Gerät an der Spitze, auf sich? Misst es etwa den Verkehr oder die Schadstoffbelastung auf der Straße?