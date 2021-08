Was hält die Neubürger? Dorfgemeinschaft entsteht nicht automatisch

Neubürger in Neubaugebieten müssen langfristig gehalten werden, sagt Prof. Peter Thomé. Der Architekt forscht an der Hochschule Koblenz zu Strategien für den ländlichen Raum und war unter anderem in Rheinbrohl aktiv. Wer dort wohnt, aber in Bonn arbeitet, einkauft und essen geht, hat wenig Berührungspunkte mit dem Leben im Ort. „Man muss den Leuten, die nur aus dem Preiskampf heraus hierhergekommen sind, Haltefaktoren geben“, sagt der Wissenschaftler. „Sonst gehen die wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind.“