Was 2024 in Oberbieber, Gladbach und Torney passiert: Neuwieder Stadtteile haben viel vor

Ob die Sicherung des Freibadbetriebs oder die Erweiterung des Spielplatzes an der Marienkirche: In den Neuwieder Stadtteilen Oberbieber und Gladbach steht trotz der bevorstehenden Kommunalwahl das eine oder andere Projekt auf der Tagesordnung, das die Ortsvorsteher Rolf Löhmar und Guido Hahn sowie deren Gremien beschäftigt. Und auch in Torney soll sich einiges tun.