Kreis Neuwied

„Mies“ – waren die vergangenen sieben Tage: Gesundheitsamtschefin Dr. Corinna Trapp redet nicht drum herum, wenn es um die jüngste Corona-Entwicklung im Kreis Neuwied geht. Gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach appelliert sie eindringlich, dass die Menschen wieder vorsichtiger werden. Denn der Kreis Neuwied ist in der Warnstufe „orange“ angekommen und droht – wenn sich die Fallzahlen in der kommenden Woche noch einmal so entwickeln – in den roten Bereich abrutschen. Wir klären die wichtigsten Fragen: