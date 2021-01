Leutesdorf

Der Polizeieinsatz in den Leutesdorfer Rheinanlagen am Samstag hat auch im Netz hohe Wellen geschlagen. Auf Facebook hat sich seit Sonntagmorgen eine Diskussion entwickelt, die sich mit der Thematik beschäftigt. Außerdem gab die Polizei am Montag gegenüber unserer Zeitung mehr Einzelheiten bekannt.