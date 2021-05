War es der Feuerteufel? Schon wieder brennt LKW in Neuwied

In Neuwied hat am Freitagabend ein LKW gebrannt. Gut eine Woche nach einer Brandserie mit zehn zerstörten Fahrzeugen stellt sich die Frage: Waren hier erneut Feuerteufel am Werk?

Am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde der Neuwieder Polizei ein Brand in der Museumstraße in Neuwied gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte trafen bereits nach 45 Sekunden ein. Sie sahen einen LKW in einem Hinterhof – er stand bereits lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr Neuwied verhinderte ein Übergreifen auf umstehende Gebäude und weitere Fahrzeuge. Der Lkw an sich war jedoch nicht zu retten. Hier dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Im Zuge der Einsatzbewältigung wurde neben starken Polizeikräften am Boden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zur Brandursache können derzeit keine belastbaren Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, sich bei der PI Neuwied unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.