Seit Jahren setzt sich die Gemeinde Leutesdorf unter anderem für eine bessere ÖPNV-Verbindung ein. Die Fraktionen im Gemeinderat forderten bereits vor sieben Jahren eine Anbindung an den Halbstundentakt der Bahn, doch bislang sei nichts geschehen. Daher legten CDU und SPD in der Gemeinderatsitzung am Montag erneut einen Antrag vor.