Rengsdorf/Waldbreitbach Wanderbus am Klosterweg fährt wieder: Angebot für Tour von Rensgdorf nach Waldbreitbach Der Wanderbus an der Wäller Tour Klosterweg zwischen Rengsdorf und Waldbreibach fährt ab sofort wieder. Die im Vorjahr neu eingeführte Buslinie verkehrt regelmäßig an allen Sonn- und Feiertagen bis einschließlich 25.

Oktober. Wanderer auf dem Klosterweg haben damit die Möglichkeit, ihr Auto in Waldbreitbach abzustellen, mit dem Wanderbus zum Startpunkt des Klosterweges in Rengsdorf an der St.-Kastor-Kapelle zu fahren und dort mit ihrer Wanderung zu beginnen. Wer nicht den gesamten Weg gehen möchte, kann auch schon in Ehlscheid (Ortsmitte) oder Kurtscheid (Kirche) aussteigen und nur ein Teilstück wandern. Die Wanderer können sich somit ganz individuell ihre Zeit für den Weg einteilen. Der Bus startet an Sonn- und Feiertagen um 9.30 Uhr in Waldbreitbach an der Haltestelle Mitte. Der Fahrpreis beträgt 3 Euro pro Fahrgast. Der Wanderbus wird, ebenso wie die Buslinie 186, von der Firma Auto-Schmidt in Breitscheid betrieben.