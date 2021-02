Waldbreitbacher sind froh: Land gibt 90 000 Euro für Kunstrasenplatz

„Es gibt auch positive Nachrichten in diesen schwierigen Corona-Zeiten“, sagte Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, anlässlich der Übergabe des Förderbescheides für den Kunstrasenplatz in Waldbreitbach. Innenminister Roger Lewentz hatte den Förderbescheid über 90.000 Euro im Beisein von Ortsbürgermeister Martin Lerbs, Ulli Buhr als Vertreter der Fußballvereine Waldbreitbach und Niederbreitbach und der Leitungen der Realschule plus und der Grundschule, Erich Manns, Tanja Pleiß und Birgit Klein, überreicht. „Das Schul- und Sportzentrum ist wirklich sehr schön gelegen hier im Wiedtal“, sagte der Minister.