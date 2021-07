Sportstättenbau ist aktuell in Waldbreitbach ein Thema. Am Schulzentrum sind seit Tagen schwere Geräte und Bauarbeiter im Einsatz, um die Pläne der Ortsgemeinde umzusetzen. Denn die möchte nicht nur einen Kunstrasenplatz im Kleinspielfeldformat dorthin bauen lassen, wo es ehemals einen Tennenplatz gab, sondern in der Verlängerung der Sporthalle auch einen sogenannten Multifunktionsplatz.