Während andere Kommunen das neue Abrechnungssystem erst noch etablieren müssen, sind in Waldbreitbach bereits Straßenausbauvorhaben über den wiederkehrenden Beitrag abgerechnet worden. Mit der jüngsten Rechtssprechung im Vorjahr ist die Kommune im Wiedtal jedoch gehalten, ihre Satzung für die Abrechnung von Ausbauarbeiten anzupassen. Genau das hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einhellig getan.