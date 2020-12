Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 12:06 Uhr

Waldbrand bei Steimel: Feuerwehr dämmt Flammen schnell ein

Ein Waldbrand bei Steimel an der L 265 hat die Feuerwehr am Pfingstsamstag auf den Plan gerufen. Der Brand laut Mitteilung der Feuerwehr in der VG Puderbach brach kurz nach 15 Uhr zwischen Steimel und Lautzert direkt neben der Straße aus und wurde bereits in der Entstehungsphase gemeldet. Als die Feuerwehr Puderbach am Einsatzort eintraf, hatte sich der Brand bereits auf etwa 100 Quadratmeter in einem Fichtenwald ausgebreitet.