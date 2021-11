Die Landschaft an Rhein und Wied ist reich an Wäldern. Mehr als die Hälfte der Fläche des Naturparks Rhein-Westerwald ist bewaldet und bietet somit viel Platz für verschiedenste Waldbewohner, aller klimabedingten Waldschäden zum Trotz. Wie es den Wildtieren momentan geht, welche Sorgenkinder und Exoten es gibt und welche bedrohten Arten sich erfreulicherweise vermehren, erfuhr die RZ von Kreisjagdmeister Kurt Milad bei einem Besuch in seinem Jagdrevier im Märkerwald.