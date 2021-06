Plus Kleinmaischeid

Wald bei Kleinmaischeid steht in Flammen: Einsatz mit zahlreichen Kräften läuft

Ein größerer Waldbrand hält gegenwärtig zahlreiche Einsatzkräfte in Kleinmaischeid in Atem. Wie ein Feuerwehrsprecher im RZ-Gespräch informiert, ging der Feueralarm um 12.18 Uhr ein. Alle Einheiten der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Dierdorf machten sich auf den Weg, als sie an der Brandstelle nahe des Friedhofes eintrafen, stand eine Fläche von 100 mal 50 Metern in Flammen. Dabei handelt es sich laut Sprecher um ein gerodetes Areal, auf dem bereits wieder Unterholz nachgewachsen war.