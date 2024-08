Plus Linkenbach

Wake-Up-Festival am Wochenende in Linkenbach: Eine Veranstaltung als Klassentreffen

i Hunderte Musikfans feiern 2023 gemeinsam auf dem Wake-Up-Festival in Linkenbach. Sie schwenken die Arme von links nach rechts und genießen die Atmosphäre, die nicht nur rein durch die Bands, sondern auch durch eine professionelle Bühnenbeleuchtung erzeugt wird. Fotos: Benjamin Skupin Foto: Lars Tenorth

Viele Hunderte Besucher klatschen und tanzen jedes Jahr ausgelassen in Linkenbach: Das Wake-Up-Festival ist inzwischen fest in der Region verankert und besteht mit Unterbrechung seit 20 Jahren. Ganz am Anfang war alles viel unprofessioneller als es heute ist.