Bad Hönningen

Knapp 9400 Wahlberechtigte in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen hatten am Sonntag die Wahl zwischen Jörg Scheinpflug, Jan Ermtraud und Petra Stirnberg – ein Dreikampf, der die vergangenen Wochen und Monate prägte. Am Ende konnte sich Jan Ermtraud, der Kandidat der CDU und der FDP, deutlich mit 57,2 Prozent der gültigen Stimmen gegen seine Kontrahenten durchsetzen und führt in den kommenden acht Jahren die Geschicke der VG.