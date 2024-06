Plus Kreis Neuwied

Wahlmarathon für Bürger und Auszähler: Politische Landschaft im Kreis Neuwied wird neu gestaltet

i Premiere für die Eissporthalle in Neuwied: Erstmals wird das „Icehouse“ als „Austragungsort“ für die wichtigste Entscheidung für die Stadt Neuwied bei den Kommunalwahlen dienen: Dort wird nämlich am Montag ausgezählt, wer in den Stadtrat einzieht. Foto: Jörg Niebergall

Wer zieht ins Europaparlament ein? Wer kommt in den Kreistag, den Verbandsgemeinde-, Stadt- oder Ortsgemeinderat? Wer sitzt für die kommenden fünf Jahre als Abgeordneter im Ortsbeirat? Und schließlich: Wer wird ehrenamtlicher Bürgermeister oder Ortsvorsteher? Am Sonntag wird an Rhein und Wied in insgesamt 199 Stimmbezirken gewählt. Ein Wahl- und Auszählmarathon kündigt sich an.