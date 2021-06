Der Altenkirchener Kevin Lenz tritt bei der Bundestagswahl am 26. September als Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen an. Die Mitglieder der Grünen aus beiden Kreisverbänden haben den 30-Jährigen in einer Versammlung in Asbach gewählt. Unter Beachtung strenger Hygienevorschriften konnte angesichts sinkender Inzidenzen nach langer Zeit wieder eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden, so der Kreisverband Neuwied in einer Pressemitteilung.