Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Wahlsonntag am 16. Januar, um Stimmen zu gewinnen. Die Briefwahl ist bereits kurz vor Weihnachten gestartet. Manuel Seiler (parteilos), Johannes Hörter (SPD) und Hans-Dieter Spohr (CDU) zeigen sich aktiv im Haustürwahlkampf. Nun hat sich die RZ umgehört, was die VG-Bürgermeisterkandidaten aus dem Wahlkampf mitnehmen, was Unterschiede sind und was noch ansteht.