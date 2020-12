Bad Hönningen

In zwei Monaten, am 25. Oktober, wird in der Stadt und in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen jeweils ein neuer Bürgermeister gewählt. Die RZ wird regelmäßig über den Fahrplan bis zur Wahl und die Kandidaten berichten. Heute beschreiben die Bewerber um das Amt des VG-Bürgermeisters, wie der Wahlkampf unter dem Vorzeichen von Corona aussieht. Wie kommen sie in Zeiten der Pandemie mit den Menschen der VG ins Gespräch, wenn große Feste und Wahlkampfveranstaltungen entfallen?