Straßenhaus

Heißt der nächste Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Christian Baldauf? Wer weiß. Derzeit buhlt der CDU-Spitzenkandidat jedenfalls landauf landab um die Gunst der Wähler. Seine Wahlkampftour führte den aktuellen Oppositionsführer im Landtag am Donnerstagnachmittag nach Straßenhaus. Dort haben ihn Vertreter von Kreis und Kommune über den Stand in Sachen Ortsumgehung informiert. Und Baldauf tat, was sich Ortsbürgermeisterin Birgit Haas (SPD), Vertreter des Rates und auch Landrat Achim Hallerbach (CDU) erhofft hatten: Er versprach, sich für ein beschleunigtes Planverfahren einzusetzen.