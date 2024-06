Plus Asbach

Wahl wirbelt Asbacher Rat durcheinander: CDU verliert krachend absolute Mehrheit

Von Daniel Rühle

i Die Plakate zeugen vom Wahlkampf in Asbach. Die Wahl hat die politische Landschaft auf Ortsgemeindeebene gehörig durcheinandergewirbelt. Wie wird die CDU damit umgehen? Foto: Heinz-Werner Lamberz

Was ist denn da passiert? Der Asbacher Ortsgemeinderat wurde bei der Wahl am Sonntag richtig durcheinandergewirbelt. Historisch, so kann man es nennen, dass die CDU ihre absolute Mehrheit verloren hat – und dann noch auf diese Weise. Die Bürgerliste Dahl wurde aus dem Stand stärkste Kraft im Rat der größten Ortsgemeinde im Kreis. Eine Analyse.