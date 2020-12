Windhagen

Der Rat von Windhagen entscheidet am kommenden Donnerstag, 28. Mai, wer neuer ehrenamtlicher Beigeordneter der Ortsgemeinde wird. Zu besetzen ist einer von zwei stellvertretenden Beigeordnetenposten in der Ortsgemeinde. Der zu wählende Kandidat wird an der Seite des Ersten Beigeordneten, Hans Dieter Geiger (BfW), und des zweiten Stellvertreters, Thomas Stumpf (SPD), stehen.