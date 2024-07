Plus Linz

Wahl im Linzer VG-Rat: Detlef Nonnen und Norbert Rohringer sind die Beigeordneten

Von Simone Schwamborn

i Detlef Nonnen (CDU, rechts) wurde als Erster Beigeordneter der VG Linz bestätigt. Der weitere Beigeordnete von Bürgermeister Frank Becker (FWG, Mitte) ist nun Norbert Rohringer (FWG, links). Foto: Simone Schwamborn

Mit großer Mehrheit hat der Verbandsgemeinderat Linz in seiner konstituierenden Sitzung den bisherigen Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde (VG), Detlef Nonnen (CDU), wiedergewählt. Von 29 abgegebenen Stimmen erreichte der Christdemokrat 26 Jastimmen. Das Gremium wählte Norbert Rohringer (FWG) mit 22 Jastimmen zum weiteren Beigeordneten. Bürgermeister Frank Becker kündigte an, dass in einer künftigen Sitzung – vermutlich im Dezember – auch noch ein dritter Beigeordneter gewählt wird.