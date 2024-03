Plus Kreis Neuwied

Wahl des Neuwieder Kreistags: Freie Wähler schicken 50 Kandidaten ins Rennen

i Ein Teil der insgesamt 50 Kandidaten, die die Freien Wähler in ihrer jüngsten Versammlung für die Wahl des Neuwieder Kreistags aufgestellt haben. Foto: Kathrin Laymann

Die Freien Wähler Neuwied haben ihre Kreistagsliste für die Kommunalwahlen am 9. Juni aufgestellt. „Die 50 gewählten Kandidatinnen und Kandidaten stellen eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und jungen Nachwuchskräften dar, die das Thema ,Gestalten statt verwalten‘ in die Tat umsetzen wollen“, berichten die Freien Wähler in einer Pressemitteilung.