Plus VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Wahl der Ortsgemeinderäte in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach: Vormachtstellung der CDU bröckelt im Wiedtal

i Martin Lerbs, abgewählter CDU-Ortsbürgermeister von Waldbreitbach, bei einer Veranstaltung der Christdemokraten im Schmiddepark im Vorfeld der Kommunalwahl. Auch im Ortsgemeinderat musste seine Partei eine Niederlage gegen die Bürgerliste „Wir für Waldbreitbach“ hinnehmen. Foto: D. Dresen

Bei der Wahl der Ortsgemeinderäte musste die CDU in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach zwei weitere Enttäuschungen wegstecken: Sie stellt in Waldbreitbach und Breitscheid nicht mehr die Ratsmehrheit. Zuvor hatte sie bereits den Bürgermeisterposten in Waldbreitbach verloren.