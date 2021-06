„Wäller Markt“ schiebt Onlinehandel an: Neuwieder Landrat motiviert Händler

„Hilfe, meine Kunden kaufen online, was nun?“ Diese Frage stellen sich derzeit viele Einzelhändler in Deutschland. Der Marketingexperte und Berater für das regionale Bündnisprojekt „Wäller Markt“, Wendelin Abresch, hat bei einer Phönix-Veranstaltung zum Thema Marketingmix und Onlineverkauf die neuesten Zahlen präsentiert: Der Umsatz aus dem Onlinehandel in Deutschland hat sich im Jahr 2020 mit 73 Milliarden Euro netto um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Das geht aus einer Studie der IFH Köln E-Commerce hervor, teilt die Neuwieder Kreisverwaltung mit.