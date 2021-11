Wachwechsel in Neuwied und Straßenhaus: Neue Chefs für zwei Polizei-Einheiten

Ein so umfangreiches Polizeiaufgebot, wie es sich am Mittwochnachmittag im großen Saal im Roentgenmuseum einfand, erlebt man sonst höchstens bei Großdemonstrationen oder in Krimis. Zu den etwa 40 Beamten gesellten sich außerdem noch einige Vertreter der Justiz und der Politik. An den vielen Galauniformen war allerdings zu erkennen, dass es hier um einen anderen Anlass ging: In Anwesenheit der Leiterin der Polizeidirektion Neuwied, Brigitte Nilges, und des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron wurde zum einen Polizeirat Thorsten Pleyer verabschiedet, der seit Oktober 2017 Leiter der Kriminalinspektion Neuwied war.