Neuwied

Das Gebäude, in dem der Kinderschutzbund Neuwied seinen Standort hat, fällt auf: Schon von außen ist das sogenannte Regenbogenhaus in der Heddesdorfer Straße gut zu erkennen. Neben einem offenen Kindertreff gibt es hier auch einen Secondhand-Kinderladen. Aber in dem Haus bietet der Kinderschutzbund auch eins der wichtigsten Beratungsangebote für Kinder, Eltern und Familien an: Bei der „Nummer gegen Kummer“ erhalten Hilfsbedürftige ganz praktische Unterstützung bei unterschiedlichsten Fragestellungen. Die Nachfrage nach dem Angebot ist riesig – und durch die Corona-Krise noch einmal gewachsen.