Wache und Baugebiet sind Thema im Stadtrat

Das Thema neue Rettungswache wird auch den Stadtrat von Linz in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. Juli, ab 19 Uhr in der Stadthalle beschäftigen. Der Rat wird laut Tagesordnung Grundsatzüberlegungen anstellen zur Entwicklung eines neuen Baugebietes unter Einbeziehung der Planungsabsicht des DRK-Rettungsdienstes Rhein-Lahn-Westerwald gGmbH hinsichtlich des Neubaus einer Rettungswache in Linz.