Vorverurteilt: Zirkusleute haben keinen Krieg auf dem Platz

Wie schnell man vorverurteilt werden kann, zeigt das Beispiel des „Moskauer Circus“, der ab Donnerstag in Neuwied ein Gastspiel abhält. Mehrere Bürger hatten sich laut einem Pressetext der Stadt bei der Verwaltung gemeldet und infrage gestellt, wie man ein solches Unternehmen in Neuwied spielen lassen könne, während die ganze Welt mit Entsetzen auf den Krieg in der Ukraine schaut. Dass diese Kritik ihr Ziel verfehlt, wird beim Blick auf den Zirkusbetrieb auf dem Kirmesplatz in Heddesdorf deutlich.