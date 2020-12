Neuwied

Klotzen, nicht kleckern: Die Neuwieder Papaya-Koalition will den scheinbar ewigen Kreislauf aus hoch defizitären städtischen Haushalten und einer dadurch gleichzeitig langsam, aber stetig verfallenden Infrastruktur durchbrechen – und nimmt dafür eine satte Steuererhöhung in Kauf. Für das kommende Jahr will die Mehrheitskoalition dem Rat vorschlagen, die Grundsteuer B um 45 Prozent anzuheben.