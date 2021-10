Wie wirken sich heftige Niederschläge in Neuwied aus – und was kann getan werden, um schwere Überflutungen zu verhindern? Um diese Fragen geht es beim Starkregenvorsorgekonzept, das die Stadt Neuwied in Zusammenarbeit mit dem Büro Björnsen Beratende Ingenieure seit dem vergangenen Dezember für alle Stadtteile erarbeitet. Inzwischen ist die erste Phase im Prozess abgeschlossen – Zeit für eine Zwischenbilanz.