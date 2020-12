Neuwied

Mit dem Auto bis vor die Leinwand – Koblenz hat es vorgemacht, und wenn es nach der Neuwieder SPD geht, soll es auch in der Deichstadt bald ein Autokino geben. Das zumindest haben die Sozialdemokraten jüngst in einer Pressemitteilung gefordert. Im Hinblick auf die praktische Umsetzung – vor allem, was eine geeignete Veranstaltungsfläche betrifft – sei die Expertise der Fachleute aus dem Amt des Neuwieder Stadtmarketings gefragt. Wir haben uns erkundigt, wie es um die Idee steht.