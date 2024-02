In den nächsten Jahren rollen zahlreiche Verkehrsmaßnahmen auf Puderbach zu, angefangen hat es bereits im vergangenen Jahr. Auch 2024 soll hier einiges vorangetrieben werden, um die Voraussetzungen für die Errichtung eines Kreisverkehrs und einen Brückenneubau zu schaffen. Abseits des Verkehrsthemas beschäftigt die Ortsgemeinde weiterhin das sich in der Planung befindende Baugebiet „In der Lanebach“ am Ortsrand.