Kreis Neuwied

Bis zu vier Mal pro Jahr dürfen in Städten die Läden auch am Sonntag öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass gleichzeitig eine größere Veranstaltung stattfindet. Die Corona-Krise sorgt aber seit März dafür, dass die Veranstaltungen ausfallen – so gab es seither auch keinen Sonntagsverkauf mehr. Kann sich daran im Kreis Neuwied in absehbarer Zeit etwas ändern?