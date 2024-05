Plus Kreis Neuwied Vorhaben am Holzbach im Kreis Neuwied: Schwammlandschaft soll helfen, Hochwasser zu verhindern Von Lars Tenorth i Zu sehen sind Retentionsflächen und revitalisierte Feuchtlebensräume am Holzbach, die im Rahmen eines Ausgleichs für Natur und Landschaft angelegt wurden. So ähnlich soll auch die Schwammlandschaft aussehen, die mithilfe des aktuellen Förderprojekts finanziert werden soll. Foto: Hannah Höltermann Auf 90 Hektar soll am Holzbach im Westerwald eine Schwammlandschaft entstehen. Diese soll Hochwasserschutz bringen und nebenbei noch die Biodiversität steigern. Lesezeit: 3 Minuten

Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 hat sich nachhaltig in die Köpfe eingebrannt. Seitdem ist der Hochwasserschutz wieder deutlich mehr in den Fokus gerückt. „Wir wollen ein weiteres Ahrtal vermeiden“, betonte Ina Heidelbach, die inzwischen in den Ruhestand eingetreten ist, aber vor Kurzem noch als Leiterin des Referats für ...