Neuwied

Vorfahrt missachtet: Mann bei Autounfall in Heddesdorf schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der Dierdorfer Straße in Neuwied-Heddesdorf gekommen. Ein Autofahrer missachtete mit seinem Wagen die Vorfahrt und knallte in ein anderes Fahrzeug. Ein Mann wurde schwer verletzt.