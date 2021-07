Die Neuwieder Katzenhilfe zieht voraussichtlich im September in ein neues Quartier in dem Neuwieder Wieselweg um. Seinen langjährigen Standort in der Rheinstraße gibt der Tierschutzverein mit rund 500 Mitgliedern damit nach mehreren Jahren auf. Der dortige Hausbesitzer hatte das Mietverhältnis gekündigt, wie Doris Litz, Geschäftsführerin der Neuwieder Katzenhilfe, schildert. Der Verdruss hielt darüber allerdings nicht lange.