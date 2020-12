Neuwied

Diese Woche feiert ein Stück von Neuwied Geburtstag, das alle Bürger der Stadt kennen, aber wohl nur selten aktiv wahrnehmen. Man geht hindurch, schaut in die Schaufenster und sieht es als selbstverständlich an, dass keine Autos das Einkaufsvergnügen trüben. Vor 50 Jahren wurde der Kraftverkehr nämlich aus einem Teil der Innenstadt verbannt, als am 15. Oktober 1970 die erste Fußgängerzone eröffnet wurde. Jetzt feiert dieses Projekt, das damals in Rekordzeit realisiert wurde, einen runden Geburtstag.