Plus Neuwied Von Wuppertal nach Neuwied: Geschickt zum Kauf des Buchs motiviert Von Rainer Claaßen i Unterhielten ihr Publikum im Roentgenmuseum bestens (von links): Museumsleiterin Jennifer Stein, Autor Hanns-Josef Ortheil und der Kunsthistoriker und Galerist Joachim Blüher. Foto: Rainer Claaßen Vier Besucherinnen hofften wenige Minuten vor dem geplanten Beginn der Lesung noch im Foyer des Roentgenmuseums auf Zutritt – offiziell waren da schon alle Plätze besetzt. Museumsleiterin Jennifer Stein ließ kurzerhand noch weitere Stühle in den Festsaal bringen, sodass die vier Wartenden an der Lesung von Hanns-Josef Ortheil teilnehmen konnten. Lesezeit: 2 Minuten

Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker und Galeristen Joachim Blüher wartete er am Lesetisch im Festsaal des Museums – und begann pünktlich mit der Lesung. Passend zu den Westerwälder Literaturtagen, in deren Rahmen der Abend stattfand, war Ortheil aus Wissen angereist. Dort steht sein Elternhaus, in dem er sich bis heute regelmäßig ...