Von wegen Kirchturmdenken: Nachbarn schießen Geld fürs Naturschwimmbad Niederhonnefeld zu

Seit 2017 bemüht sich die Ortsgemeinde Straßenhaus um eine bessere Wasserqualität im Naturschwimmbad Niederhonnefeld. Die Umsetzung der Pläne erweist sich jedoch als schwierig – zumal die Kosten angestiegen sind. Jetzt bahnt sich allerdings Hilfe an: Der Rat der Nachbarkommune Oberhonnefeld-Gierend will sich mit 15.000 Euro an den Kosten beteiligen. Das erfuhr die RZ im Gespräch mit Ortsbürgermeister Oliver Weihrauch, der diese Initiative auch als Zeichen „gegen das Kirchturmdenken“ wertet.