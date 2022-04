Geldsegen für „66 Minuten Theater Adventures“ und eine Erweiterung ins seit Jahren leer stehende C&A-Gebäude nebenan – diese Nachricht hat sich am Freitag vor allem in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer verbreitet. Tatsächlich aber war die Geschichte zu gut, um wahr zu sein. Wer sich mit den Theatermachern aus der Kirchstraße freute, war in Wirklichkeit auf ihren Aprilscherz hereingefallen.